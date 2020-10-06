В Украине начали выдавать «зеленые» номера для электромобилей

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины начали выдавать «зеленые» номера для электромобилей. Водителей предупреждают, что дорожные камеры будут распознавать их как обычные.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД в Facebook.

Сообщается, что машины с такими номерами смогут парковаться на специально отведенным местах, на которых будет обеспечен бесперебойный доступ к зарядным станциям. Также водители смогут пользоваться преимуществами дорожных знаков «Для электромобилей», «Кроме электромобилей» и «Станция зарядки электромобилей».