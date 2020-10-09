Армения и Азербайджан поспорили о судьбе города

Азербайджанские военные заняли город Гадрут и еще несколько сел. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу, которое транслировал государственный телеканал AzTV.
«Это — поселок Гадрут (согласно административному делению, установленному в непризнанной республике Нагорный Карабах Гадрут — город), села Чайлы, Юхары Гюздек, Горазилли, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы, Сур», — сказал Алиев.
Он назвал это исторической победой и отметил, что азербайджанская армия имеет полное превосходство на поле боя.
В Ереване опровергли заявление о взятии Гадрута. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook написал, что сейчас находится в Гадруте и видит там только армян.
Ранее в Министерстве обороны Азербайджана заявили об эвакуации армянских военных из Степанакерта после ночной атаки, 8 октября. В ведомстве утверждали, что азербайджанская армия в результате огневого удара разрушила здание штаба 5-го горнострелкового полка Вооруженных сил Армении. Также там отчитались о захвате военной техники противника.
В Минобороны Армении сообщение об атаке подтвердили, и пояснили, что оперативно-тактическая ситуация в Карабахе осталась неизменной. «Отряды обороны полностью контролируют ситуацию», — сообщила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
Конфликт, а Нагорном Карабахе возобновился в конце сентября. Стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов. Армения и Азербайджан поочередно заявляют о своем преимуществе в боях, однако позже стороны эти заявления опровергают.
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