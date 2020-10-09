В Харьковской области критическая ситуация с заболеваемостью COVID-19

В Харьковской области ситуация с заболеваемостью COVID-19 критическая, ежедневно госпитализируется от 60 до 90 человек, заявил глава Харьковской областной государственной администрации (ХОГА) Алексей Кучер.
«Мы сейчас находимся не в „красной“, а уже в „черной“ зоне... Каждый день госпитализируется от 60 до 90 человек по области. Чтобы нам разместить этих людей (а есть те, кто находится в крайне тяжелом состоянии) нам необходимо такое же количество выписать. Это как раз подтверждение того, что ситуация является критической », - сказал Кучер на брифинге в пятницу.
По его словам, фактически заполнены все койки для лечения больных Covid-19, за исключением «детских» и в роддоме.
Он сообщил, что в ближайшее время планируется дополнительно выделить для лечения больных Covid-19 320 коек и закупить кислородные концентраторы. Глава области также не исключил, что при сохранении существующей динамики заболеваемости, дополнительные койки могут быть развернуты не только на территории медучреждений.
Рассматривается вариант в случае необходимости, развертывания коек на территории даже немедицинских учреждений. Как мы говорили, это могут быть стадионы, дворцы, другие помещения«, — сказал Кучер.
Кроме того, глава ХОГА заявил о проблеме нехватки медиков.
«Вместе с этим, даже если мы на 100% обеспечим койками в такой прогрессии, даже если проведем к каждой койке кислородную точку,... у нас недостаточно врачей», — сказал Кучер.
Глава ХОГА в очередной раз напомнил о необходимости соблюдения карантинных ограничений, в том числе масочного режима и социальной дистанции, а также призвал людей не ходить на концерты и другие массовые мероприятия.
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