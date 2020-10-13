МОЗ не будет предлагать вернуть жесткий карантин в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на предстоящем заседании правительства будет просить о более жестких карантинных ограничениях из-за стремительного роста числа больных коронавирусом. Об этом он заявил в понедельник, 12 октября в эфире телеканала ICTV, передают Украинские Новости.

«Завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в стране. Речь не идет о полном локдауне, потому что страна этого просто не выдержит. Прежде всего это запрет массовых мероприятий», — подчеркнул Степанов.

Минздрав будет требовать полностью отменить мероприятия в «красной зоне», а в «зеленой» позволить собираться до 50 человек.

«Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в „зеленой зоне“, более 30 человек в „желтой“, 20 в „оранжевой“ и полностью в „красной зоне“, если мы говорим про адаптивный карантин», — заявил Степанов.

Как ожидается, 13 октября Минздрав предложит Кабмину усиление карантинных мер в стране.