МОЗ не будет предлагать вернуть жесткий карантин в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на предстоящем заседании правительства будет просить о более жестких карантинных ограничениях из-за стремительного роста числа больных коронавирусом. Об этом он заявил в понедельник, 12 октября в эфире телеканала ICTV, передают Украинские Новости.
«Завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в стране. Речь не идет о полном локдауне, потому что страна этого просто не выдержит. Прежде всего это запрет массовых мероприятий», — подчеркнул Степанов.
Минздрав будет требовать полностью отменить мероприятия в «красной зоне», а в «зеленой» позволить собираться до 50 человек.
«Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в „зеленой зоне“, более 30 человек в „желтой“, 20 в „оранжевой“ и полностью в „красной зоне“, если мы говорим про адаптивный карантин», — заявил Степанов.
Как ожидается, 13 октября Минздрав предложит Кабмину усиление карантинных мер в стране.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016