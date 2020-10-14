Трамп почувствовал себя суперменом, приняв лекарство от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что почувствовал себя суперменом после того, как принял один из препаратов, которым его лечили от COVID-19.

Как сообщал лечащий врач президента Шон Конли, после выявления коронавируса американский лидер принимал экспериментальную сыворотку на основе антител, произведенную американской компанией Regeneron Pharmaceuticals.

«Все, что я знаю, так это то, что я принял что-то, что бы это ни было, но я очень быстро почувствовал себя хорошо. Не знаю, что это было. Антитела... Антитела... Не знаю, я принял это и сказал, что чувствую себя как супермен», — сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

Кроме того, американский президент вновь заявил, что к настоящему моменту у него выработался иммунитет и он не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса. «Врачи сказали мне, что у меня иммунитет. Я могу спуститься с трибуны и начать целовать всех. Я поцелую каждого...: мужчину и женщину», — сказал глава Белого дома.

Он также поблагодарил лечивших его врачей. «В том, чтобы быть президентом, есть один прекрасный момент: если вы не чувствуете себя на 100%, у вас больше врачей, чем вы думали их существует в мире. Я был окружен примерно 14 из них», — сказал президент США.

Глава вашингтонской администрации объявил об обнаружении у него и его супруги Меланьи нового коронавируса в начале этого месяца. 2 октября его в целях предосторожности доставили в госпиталь, расположенный в пригороде столицы США. Уже 5 октября Трамп был выписан оттуда и вернулся в Белый дом.