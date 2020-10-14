Посольство США поздравило украинских военных

Соединенные Штаты Америки поздравляют украинских военнослужащих с Днем защитника Украины и чтут память погибших в ходе российской агрессии.
Об этом говорится в поздравлении атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт, размещенном в Twitter посольства Украины в среду.
Мы отдаем честь мужчинам и женщинам, которые продолжают самоотверженно прилагать усилия к защите евроатлантического курса Украины, а также ее границ в условиях непрерывной российской агрессии. Мы поздравляем защитников Украины. Благодарим их за самопожертвование и за то, что подвергаются риску каждый день«, — говорится в поздравлении
Также Стюарт отметила, что когда заместитель государственного секретаря США Стивен Биген и государственный секретарь США Майкл Помпео приезжали в Украину, они посещали мемориалы погибшим солдатам, «потому что именно солдаты, пожертвовав собой, помогли защитить демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины» во время российской агрессии.
«В День защитника Украины и каждый день мы чтим память отважных украинцев, которые отдали свои жизни, чтобы защитить свою страну», — подчеркнула она.
Стюарт также добавила, обращаясь к украинским военнослужащим, что США «являются и будут вашим нерушимым партнером».
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