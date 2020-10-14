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Отрыв Байдена от Трампа увеличился до 17 процентов

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Отрыв Байдена от Трампа увеличился до 17 процентов

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден значительно опережает нынешнего американского лидера Дональда Трампа по популярности среди избирателей, свидетельствуют данные совместного опроса газеты The Guardian и компании Opinium Research, опубликованного изданием.

Отдать свой голос за Байдена в настоящий момент готовы 57% американцев, тогда как 40% собираются поддержать нынешнего главу государства. Оставшиеся 3% либо пока не знают, за кого проголосуют, либо не поддерживают ни одного из этих двух кандидатов.

Таким образом, отрыв Байдена от Трампа, согласно этому опросу, составляет 17 процентных пунктов. Отмечается, что это самый большой отрыв, который был зафиксирован в опросах в преддверии выборов этого года. Для сравнения, даже традиционно поддерживающий демократов американский телеканал CNN в этом месяце опубликовал опрос, который показал, что кандидат от демократов опережает Трампа на 16 процентных пунктов.

В опросе приняли участие более 2 тыс. американцев. Он проводился 8-12 октября.

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Между тем, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не верит опросам, согласно которым большинство американцев отдают предпочтение его сопернику — кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ — бывший вице-президент США Джо Байден.

Дональд Трамп, выборы в США, Джо Байден
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