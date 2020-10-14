Разумков потдвердил, что средства на опрос в день местных выборов не выделялись и ЦИК их проводить не уполномочена

Дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, не предусмотрено, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«По состоянию на сегодня, насколько я помню... дополнительных средств для проведения каких-то опросов, не предусмотрено... Законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии. Проводить их на избирательных участках, из своего прошлого я помню, также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка», — сказал Разумков журналистам в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Разумков подчеркнул, что государственный бюджет Украины и принятые изменения к нему не предусматривают средств на проведение опроса.
«Если мы говорим о средствах государственного бюджета и изменениям в госбюджет, такие вопросы не выносились. По состоянию на сегодня инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве изменений к главному бюджету нет, поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования. Какие? К сожалению, я ответить не могу», — сказал спикер парламента.
Как сообщалось, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: «Об этом позже».
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