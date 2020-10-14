У Зеленского объяснили, откуда взялся вопрос об усилении уголовной ответственности за коррупцию

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского разъяснили, чем обусловлено вынесение в качестве первого вопроса на всенародный опрос, который планируется провести в день местных выборов 25 октября, вопроса о том, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.
«Приходится констатировать, что мы все еще находимся в самом начале тяжелой борьбы с коррупционными кланами... Изменить это может только настоящая воля народа. Каждый раз, когда президент предлагает политической среде ужесточить реакцию государства на коррупцию, в ответ получаем многочисленные варианты спекулятивного „нет“. И теперь спросим непосредственно у народа Украины. Потому что это и есть основа нового формата новой страны», — говорится в информации, опубликованной на сайте президента в среду.
В ОПУ отмечают, что во время инициированного Зеленским общенационального опроса 25 октября первый вопрос будет касаться именно этой проблемы. Коррупция и как ее искоренить.
«Пусть свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления. Чтобы даже те коррупционеры, которые „спаслись“ от наказания за пять лет предыдущей власти, увидели: шансов у них уже никогда не будет, а риски возрастают многократно. Сегодняшнее государство не может позволить себе даже минимально терпеть коррупцию», — отмечают в Офисе президента.
В ОПУ осознают, что такой опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться так, чтобы политики это действительно услышали.
«Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ. Государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Верим, что постепенно именно такие форматы изменят нашу политику и сделают ее более современной», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: «Об этом позже».
14 октября Зеленский предложил украинцам в качестве первого вопроса на всенародный опрос, который планируется провести в день местных выборов 25 октября, высказаться о том, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.
«Итак, вопрос номер один: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?», — сказал он в видеообращении на своей странице в Фейсбук.
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