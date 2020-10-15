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В Париже и еще восьми городах Франции вводится ночной комендантский час

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В Париже и еще восьми городах Франции вводится ночной комендантский час

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду объявил о введении с субботы ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, и еще в восьми городах страны в связи с ускорением темпов распространения коронавируса COVID-19.

По словам президента, комендантский час с 21:00 до 06:00 будет действовать как минимум четыре недели. Эта мера, помимо парижского региона, распространится на Гренобль, Лилль, Лион, Тулузу, Экс-ан-Прованс, Марсель, Монпелье, Сент-Этьен и Руан.

Макрон пояснил, что такая мера исключает посещение ресторанов и встречи с друзьями после 21:00. Он отметил, что любому, кто будет находиться вне дома в комендантский час, необходимо иметь для этого весомую причину.

За нарушение данного правила будет предъявлен штраф размером 135 евро.

Президент подчеркнул, что целью введения ограничений является снижение суточного показателя случаев коронавируса с 20 тыс. до 2-3 тыс.

«Мы должны соблюдать эти меры сегодня, чтобы избежать введения более жестких мер в будущем», — заявил Макрон.

При этом президент отметил, что ограничений на пользование общественным транспортом не вводится. Он подчеркнул, что правительство не собирается контролировать жизни людей — жители страны могут ехать в отпуск и видеться с членами семьи. В то же время он призвал продолжать носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

«Вы все еще можете путешествовать по Франции. Вы все еще можете поехать в дом отдыха или встретиться с членами вашей семьи, но даже внутри семьи вы должны носить маску, если вы не делали тест (на коронавирус — Ред.). Это не чрезмерное ограничение», — сказал Макрон.

Он также заявил, что пандемия COVID-19 «вызывает беспокойство», но, несмотря на вторую волну коронавируса, страна «не потеряла контроль над ситуацией». Он добавил, что введение второго карантина будет непропорциональным.

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Как сообщает издание The Guardian, во Франции за сутки выявили 22 тыс. 591 новый случай заражения COVID-19. Отмечается, что за последние шесть дней этот показатель третий раз превышаем отметку в 20 тыс.

Число госпитализаций и случаев смерти инфицированных также продолжает расти. За последние 24 часа зафиксировали 104 летальных исхода.

Таким образом всего в стране по состоянию на 14 октября выявили более 779 тыс. заражений, число случаев смерти превысило отметку в 33 тыс. Таким образом, Франция занимает девятую строчку в мире по смертности людей с коронавирусом.

Франция, коронавирус
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