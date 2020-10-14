СМИ обнародовали новые данные о деятельности семьи Байденов в Украине

В деле нефтегазовой компании Burisma, с которым связана деятельность в Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, появились новые данные. Об этом в среду, 14 октября, сообщает New York Post.

В распоряжении издания оказалась ранее не публиковавшаяся переписка Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group. В одном из писем, датированном 17 апреля 2015 года (спустя примерно год после того, как Хантер Байден стал членом совета директоров компании), Пожарский благодарит Байдена-младшего за то, что тот устроил ему встречу со своим отцом в Вашингтоне.

«Дорогой Хантер, спасибо за то, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться со своим отцом и провести... некоторое время вместе. Это действительно... честь и удовольствие для меня», — говорится в письме.

В другом послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский обращается к Хантеру Байдену с просьбой подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.

Как отмечает New York Post, оба эти письма входили в массив данных, извлеченных с жесткого диска MacBook Pro, который в апреле 2019 года поступил на ремонт в одну из мастерских в американском штате Делавэр, где проживает семья Байдена. Там же было обнаружено 12-минутное видео, на котором Хантер Байден запечатлен во время полового акта с неизвестной женщиной и употребления наркотиков, а также множество других изображений сексуального характера.

По словам владельца мастерской, мужчина, принесший компьютер, за ним не вернулся и не оплатил ремонт, несмотря на попытки с ним связаться. Также он не пытался забрать с собой жесткий диск. Собеседник издания признал, что не может с уверенностью заявить, что ноутбук принес лично Хантер Байден, однако отметил, что на компьютере была наклейка фонда имени покойного брата Хантера Бо Байдена.

Когда владельцу сервиса удалось восстановить данные с жесткого диска компьютера, он уведомил об этом ФБР, сотрудники которого конфисковали и носитель, и сам ноутбук. Однако, прежде чем отдать технику агентам бюро, мастер скопировал все данные и передал их адвокату бывшего мэра Нью-Йорка, республиканца Руди Джулиани. Политик, в свою очередь, предоставил их СМИ.

Как отмечает New York Post, рассекреченная переписка опровергает многочисленные заявления Джо Байдена, который в настоящее время является кандидатом от Демократической партии на пост главы государства, о том, что он, будучи вице-президентом, никогда не обсуждал с сыном дела Burisma. В штабе Байдена не ответили на просьбу издания прокомментировать обнаружившиеся факты. Пожарский на запрос также не ответил.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа обвиняют Джо Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера в Украине. До 2019 года Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.