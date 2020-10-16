Новый премьер Японии твердо намерен провести Олимпиаду в Токио

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга озвучил твердое намерение осуществить проведение Олимпийских и Паралимпийских игр летом 2021 года в Токио. Об этом он заявил в пятницу в интервью агентству Kyodo.

«Я намерен во что бы то ни стало осуществить проведение Игр», — передает агентство слова главы правительства.

23 сентября Kyodo сообщило, что Суга провел телефонные переговоры с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, обсудив подготовку к открытию и успешному проведению токийской Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.