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В «Слуге народа» рассказали, кто заплатит за инициированный Зеленским опрос

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В «Слуге народа» рассказали, кто заплатит за инициированный Зеленским опрос

Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским всенародный опрос 25 октября проведет общественная организация, которая будет официально представлена позже, сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами», — рассказала Кравчук в эфире «Громадського радио».

Она уточнила, что финансирование опроса возьмут на себя меценаты.

«Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны», 0 сообщила нардеп.

«Средства будут украинского происхождения. Законодательно не закреплено это юридическое влияние, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте. Юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект», — добавила Кравчук.

Как сообщалось, 13 октября Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.

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14 октября Зеленский предложил украинцам в качестве первого вопроса на всенародный опрос высказаться о том, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

15 октября он обнародовал второй вопрос к гражданам Украины: высказаться о том, поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны.

16 октября были обнародованы оставшиеся три вопроса: нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300, поддерживают ли граждане легализацию в Украине медицинского каннабиса для снижения боли у тяжелобольных и нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

опрос, Владимир Зеленский
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