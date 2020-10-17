В Украине заполнены более 60% коек для больных коронавирусом

На сегодня в Украине уже заняты 62,3% коек, отведенных для больных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава.

Однако, ситуация в разных регионах разная. В Донецкой области показатель заполнения коек составляет 91%, в Луганской — 85%, в Одесской — 78,6%, в Хмельницкой — 72,6%, в Черниговской области — 69%.

Менее 50% коек для инфицированных заполнены лишь в Тернопольской, Херсонской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Также данные Минздрава указывают на то, что во всех областях, кроме Кировоградской, допустимую норму превышает показатель выявленных больных за последние две недели на 100 тыс. населения.