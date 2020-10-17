В Минздраве назвали введение жесткого локдауна из-за COVID-19 «исключительно резервным моментом»

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что система здравоохранения в Украине сейчас справляется с приростом больных COVID-19, возможное введение жесткого локдауна он назвал «исключительно резервным моментом».

«Сегодня мы регистрируем по 5 тыс. — 5,7 тыс. случаев в Украине — коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и в 10 тыс. будем справляться ... Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые кровати и будет достаточно большое количество больных. Поэтому для того, чтобы это предотвратить, мы просим всех соблюдать все противоэпидемиологических норм и правил», — сказал Ляшко в интервью интернет-изданию Радио Свобода в субботу.

Он добавил, что делается все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения и не останавливать экономику страны.

«Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна — это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать», — добавил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 17 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — 6 410 новых случаев, выздоровели 2 194 человека, умерли 109 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.