На выборах президента Боливии побеждает сторонник Эво Моралеса

Бывший министр экономики Боливии и сторонник экс-президента Эво Моралеса Луис Арсе лидирует на выборах главы государства и, вероятно, набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, опубликованные в понедельник телеканалом Unitel.
Согласно этим данным, за Арсе проголосовали 52,4%, за его главного соперника Карлоса Месу — 31,5%. Третье место занимает кандидат от правого альянса «Мы верим» Луис Фернандо Камачо с 14,1% голосов.
Ранее Моралес назвал Арсе победителем выборов. В свою очередь, представитель партии Месы «Гражданское сообщество» Рикардо Пас призвал дождаться завершения подсчета голосов. Согласно действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать либо более 50% голосов, либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составит не менее 10 процентных пунктов.
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