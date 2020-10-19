Президент Армении пригрозил признать независимость Карабаха

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан, который в конфликте вокруг непризнанной республики поддерживает Турция, не будет идти путем переговоров. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил президент Армении Армен Саркисян.

«То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель», — сказал Саркисян.

По словам армянского президента, «если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще».

Саркисян отметил, что Верховный совет Армении проголосовал за признание Нагорного Карабаха незадолго до распада СССР. Однако в 1994 году, после того как Баку и Ереван договорились о прекращении огня, армянская сторона «приостановила» признание независимости, чтобы «не усложнять» минский процесс по урегулированию конфликта.

О том, что Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Он отметил, что вопрос стоит на повестке правительства и тема должна обсуждаться в том числе и народом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявлял, что Баку ни при каких условиях не признает независимость Нагорного Карабаха, обозначив «красную линию». По его словам, он не верит в то, что кто-то решится признать независимость Нагорно-Карабахской республики. «В этом случае мы тотчас разорвем с этой страной все дипломатические отношения», — пообещал Алиев.

Боевые действия с применением тяжелого вооружения возобновились между Арменией и Азербайджаном 27 сентября. Страны обвинили друг друга в эскалации конфликта и ввели военное положение.

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.