Зеленский призвал принять закон о народовластии и раскритиковал телеканалы

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на внедрении в стране действенных механизмов народовластия и критикует тех политиков, которые говорят, что спрашивать мнение украинских граждан якобы «опасно».
«Важным пунктом моей программы было народовластие. Это вернет доверие граждан к государству и его институтам. И кстати, это проблема не только Украины, но и многих других государств. Поэтому различные инструменты народовластия и прямой демократии появляются все активнее. Есть много успешных примеров их использования в Швейцарии, Канаде, Ирландии. Хотя самый успешный — всем вам хорошо известен. Это 1 декабря 1991 года. Когда 28 млн 804 тыс 71 гражданин Украины на референдуме проголосовали за независимость Украины. Помня это, странно, когда вы говорите, что спрашивать мнение украинцев — опасно. Что людей задурят, потому что в стране нет свободных, независимых СМИ», — сказал он в своем ежегодном послании к Верховной Раде во вторник.
Зеленский считает цинизмом, когда такое говорят «лидеры партий, один из которых владеет тремя телеканалами, а другой — двумя».
«Вы говорите, что украинский народ незрелый, он не готов принимать решения. Но я напомню, что именно украинский народ сделал две революции в 2004 и 2014 годах. В результате чего большинство из вас оказались в этом зале», — отметил он.
Зеленский заявил, что в Украине будет народовластие и всесторонний доступ граждан к информации для принятия решений.
«Люди должны влиять на актуальные вопросы и для своего региона, и для всей страны. Делать это раз в неделю, месяц или год. Сколько потребуется. Первый законопроект для народовластия готов и подан мной. Я призываю всех народных депутатов — дайте, наконец, украинцам реальный механизм, чтобы формировать основные задачи для власти, влиять на решения, чувствовать свою причастность к изменениям. Чувствовать, что их мнение важно не только во время выборов. Это справедливо», — указал он.
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