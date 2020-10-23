Трамп обвинил Байдена в получении денег от Путина

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил от России $3,5 млн. Об этом Трамп сказал в ходе финальных предвыборных дебатов.

«Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Когда-нибудь тебе придется объяснить это», — сказал Трамп. При этом президент отметил, что сам он никогда не получал деньги от России.

Байден в свою очередь отверг обвинения Трампа. «Я ни пенни не взял ни от одного государства», — сказал он.

В конце сентября сенаторы-республиканцы опубликовали доклад, в котором, в частности, говорилось что сын Джо Байдена Хантер, его родственники и деловой партнер Девон Арчер получили миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, в том числе от вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. По данным доклада, в ноябре 2014 года Батурина перевела $3,5 млн американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден.

Кроме того, сенаторы назвали качестве подозрительных финансовых операций Байдена полученные от Кенеса Ракишева, зятя бывшего мэра Астаны $142 тыс., а также миллионы долларов от китайских граждан Е Цзяньминь и Гунвен Дун (в США их связывают с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией). Также в докладе утверждалось, что Байден-младший «платил женщинам из России и стран Восточной Европы», которые, «по всей видимости, были связаны с проституцией и торговлей людьми».