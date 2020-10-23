СМИ сообщили о вмешательстве России в выборы в США для помощи Трампу

Российские хакеры получили доступ к некоторым федеральным и местным компьютерным сетям в США, что может позволить Москве повлиять на президентские выборы, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американских разведслужбах.

«Официальные лица не объяснили, что, по их мнению, планирует предпринять Россия, однако они считают, что целью операций будет помощь президенту Трампу», — говорится в публикации.

На данный момент нет никаких свидетельств того, что российские хакеры изменили какие-либо механизмы подсчета голосов или информацию о регистрации избирателей, сказали собеседники газеты. При этом, по их словам, хакеры могут использовать доступ к сетям для искажения данных, публикации закрытой информации или других мер, чтобы «посеять хаос и сомнения в достоверности результатов».

Накануне, 22 октября, глава Нацразведки США Джон Рэтклифф сообщил, что в ведомстве подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили «некоторую информацию» о регистрации избирателей. По его словам, эти данные могут быть использованы для дезинформации избирателей, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие».

NYT отмечает, что, по ее данным, разведслужбы куда более обеспокоены действиями российских хакеров перед выборами, чем кибератаками из Ирана. Несмотря на это, возможность России изменить итоги подсчета голосов по всей стране ограничена, указали источники.