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Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года

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Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года

Россия уже пытается вмешиваться в выборы в конгресс, которые пройдут в США в 2022 году, распространяя дезинформацию, заявил президент Джо Байден после посещения офиса главы национальной разведки, пишет The Hill.

Он пояснил, что у американской разведки есть данные, которые позволяют полагать, что Россия распространяет ложную информацию в попытке повлиять на грядущие выборы.

Президент также предупредил об угрозе «настоящего военного конфликта», к которому могут привести кибератаки, в которых Вашингтон обвиняет Россию.

Конфликт из-за обвинений России во вмешательстве в выборы в США со стороны Вашингтона тянется уже несколько лет. США уверены, что Москва предприняла определенные действия для того, чтобы в 2016 году кандидат от республиканцев Дональд Трамп одержал победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.

В США по этому вопросу в течение двух лет шло расследование: власти пытались определить, вмешивалась ли Россия в процесс волеизъявления и был ли Трамп в сговоре с Москвой. В итоге весной 2019 года вышел итоговый доклад, в котором говорилось, что Россия пыталась вмешаться в выборы, в том числе через социальные сети и с помощью хакерских атак, однако штаб Трампа не сговаривался с Кремлем.

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Сообщения о том, что Россия оказала влияние на ход выборов появляются до сих пор. Так, две недели назад газета The Guardian обнародовала, как она сообщила, «слитые документы Кремля», в которых говорилось, что разрешение на секретную операцию по поддержке Трампа дал лично президент Владимир Путин.

выборы в США, вмешательство в выборы, Джо Байден
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