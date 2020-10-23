Трамп упрекнул Байдена за аннексию Крыма

Президент США Дональд Трамп в ходе заключительного раунда предвыборных теледебатов раскритиковал своего оппонента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена за то, что он не смог помешать аннексии Крыма Россией.

«Именно при нем (Байдене, - Ред.) Россия забрала себе часть Украины», — сказал Трамп.

Президент отметил, что поставил Украине вооружение, тогда как прежняя администрация «продавала ей подушки».

Трамп также заявил, что он ввел санкции против России, а также усилил военные возможности НАТО.

В свою очередь, Байден упрекнул Трампа в том, что тот не обсуждал с руководством России недопустимость иностранного вмешательства в американские выборы.

Предвыборные дебаты прошли в Университете Белмонт в Нэшвилле, штат Теннесси.

В 2014 году, когда Крым был аннексирован Россией, Байден был вице-президентом США при Бараке Обаме.