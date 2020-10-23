Трамп упрекнул Байдена за аннексию Крыма

Президент США Дональд Трамп в ходе заключительного раунда предвыборных теледебатов раскритиковал своего оппонента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена за то, что он не смог помешать аннексии Крыма Россией.
«Именно при нем (Байдене, - Ред.) Россия забрала себе часть Украины», — сказал Трамп.
Президент отметил, что поставил Украине вооружение, тогда как прежняя администрация «продавала ей подушки».
Трамп также заявил, что он ввел санкции против России, а также усилил военные возможности НАТО.
В свою очередь, Байден упрекнул Трампа в том, что тот не обсуждал с руководством России недопустимость иностранного вмешательства в американские выборы.
Предвыборные дебаты прошли в Университете Белмонт в Нэшвилле, штат Теннесси.
В 2014 году, когда Крым был аннексирован Россией, Байден был вице-президентом США при Бараке Обаме.
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