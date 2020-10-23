Байден собирается предоставить гражданство 11 млн нелегальных иммигрантов

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден в случае победы на выборах предпримет меры к тому, чтобы решить проблему нелегальных иммигрантов в США.

«В первые 100 дней пребывания в Белом доме я направлю в Конгресс предложения, нацеленные на то, чтобы наметить путь для обретения гражданства 11 млн нелегальных иммигрантов, находящихся в стране», — заявил он в четверг на теледебатах с президентом США Дональдом Трампом в Нэшвилле. Он также пообещал, что несовершеннолетние нелегальные иммигранты «смогут остаться в стране, и им будет открыт путь к получению гражданства».

На вопрос о том, почему он на посту вице-президента в администрации Барака Обамы не добился осуществления иммиграционной реформы, Байден признал ошибку властей того периода и добавил, что «потребовалось много времени на то, чтобы ее исправить». «Но я буду президентом США, а не вице-президентом», — добавил он.