За неделю в мире коронавирусом заболели почти 3 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней возросло сразу на 2,8 млн, это максимальный показатель с начала пандемии. ВОЗ на этой неделе заявила и о самом большом суточном приросте - за один день на планете выявили более 423 тыс. инфицированных.

Из-за роста заболеваемости впервые за долгое время снизилась - с 69% до 68% - доля уже выздоровевших жителей Земли. К этому моменту вылечились более 28 млн из 41,7 млн заразившихся.

Доля так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые болеют прямо сейчас, увеличилась до 23% - сейчас лечение продолжают 8,6 млн человек.

Умерли из-за коронавируса около 42 тыс. инфицированных. Это меньше, чем неделей ранее, когда зарегистрировали максимальное за всю пандемию число смертей - порядка 45 тыс. В результате летальность новой инфекции снизилась до минимальных 2,7% - с начала вспышки на планете умерли более 1,13 млн заразившихся.

Эпицентр пандемии сейчас - Европа, но ситуация остается тяжелой и в Латинской Америке, где пока не всем странам удалось затормозить взрывное распространение инфекции.

На этой неделе число стран, где коронавирусом заразились больше миллиона жителей, увеличилось до шести: к США, Индии, Бразилии и России добавились Испания и Аргентина. На них приходится в общей сложности почти 58% всех инфицированных в мире.

Одни из самых высоких темпов распространения инфекции в мире на этой неделе зафиксировали в Чехии - число заразившихся там возросло сразу на 50%. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации: закрыты школы, спортивные и культурные учреждения, большинство магазинов, кафе работают только навынос.

В соседней Польше прирост составил 43%, из-за чего власти решили закрыть для посещения бары и рестораны, а также перевести студентов и школьников, кроме начальных классов, на удаленку.