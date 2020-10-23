Одним из последствий COVID-19 может быть ухудшение интеллектуальных способностей

Ученые обнаружили, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может стать ухудшение интеллектуальных способностей. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.

Нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона провели исследование с участием более 84 тысяч переболевших COVID-19 британцев, предложив им пройти онлайн-тест на остроту памяти и когнитивных способностей. Полученные результаты были сопоставлены с данными проекта Great British Intelligence Test, в рамках которого проверить свой интеллект могут все жители Великобритании.

При анализе результатов специалисты учитывали такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, сфера деятельности и наличие хронических заболеваний. По итогам тестирования выяснилось, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 уступали по умственным способностям 65 процентам жителей Великобритании.

«Проведенный анализ предоставил доказательства в поддержку гипотезы о том, что у людей, вылечившихся от COVID-19, наблюдаются выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций», — заявил руководитель исследования Адам Хэмпшир.