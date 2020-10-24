В Словакии из-за коронавируса ограничили передвижение граждан

Словацкие власти ограничили на предстоящие три недели передвижение граждан по республике в связи ускоряющимися темпами распространения коронавируса. Об этом информировало в субботу Словацкое радио.
Граждане в период действия ограничений смогут выходить из дома только с целью поездок на работу и к врачам, покупок продуктов питания, выгула домашних животных и в других неотложных случаях. Полиции поручено контролировать соблюдение жителями страны ограничительных мер. На нарушителей накладываются штрафы.
Наиболее жесткие ограничения будут действовать до 1 ноября. Это связано с начавшимся в Словакии тестированием населения на коронавирус. Премьер-министр страны Игор Матович ранее заявил, что необходимо «максимально ограничить социальные контакты, чтобы граждане не заражались перед этой чрезвычайно важной процедурой».
Строжайший запрет на передвижение введен до 1 ноября в районах, где эпидемическая ситуация вызывает наибольшее беспокойство у медиков.
Речь идет о районах городов Бардеев (северо-восток республики), Дольни-Кубин, Тврдошин и Наместово (север Словакии). Там дома смогут покидать только имеющие справки о негативных результатах тестов на коронавирус, полученные не позже 23 октября. Им разрешены поездки на работу и краткие прогулки. Остальные граждане смогут выходить на улицу только в исключительных случаях — для посещения ближайшего продуктового магазина, получения неотложной медицинской помощи и выгула домашних животных не далее 100 м от места постоянного жительства.
В Словакии с пятницы началось тестирование на коронавирус всех жителей старше 10 лет. С 23 по 25 октября оно проводится в районах с наиболее сложной обстановкой. Затем тестирование пройдет и в других регионах.
Тестирование на коронавирус является бесплатным и добровольным, но отказавшихся от него власти направляют на 10-дневную самоизоляцию, чтобы исключить опасность распространения инфекции.
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