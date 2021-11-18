Страны ЕС вводят локдаун для непривитых от COVID-19

Власти Словакии с 22 ноября введут в стране локдаун для не вакцинированных от коронавирусной инфекции граждан на фоне резкого роста числа заболевших и госпитализаций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Эдуарда Хегера.
«Это изоляция для непривитых», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции. Граждане не смогут посещать рестораны, торговые центры, магазины (кроме тех, где продаются товары первой необходимости), общественные и спортивные мероприятия. Для того чтобы работать, непривитым сотрудникам нужно будет проходить тестирование два раза в неделю.
Ограничительные меры продлятся три недели, уточняет агентство. Они не коснуться тех, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, и тех, кто переболел COVID-19 за последние шесть месяцев.
Хегер заявил, что целью введения новых ограничительных мер является стабилизация ситуации в больницах, где большую часть коек занимают именно непривитые пациенты с коронавирусом. «Мы делаем это для их (непривитых граждан, — Ред.) здоровья и защиты», — сказал он.
Правительство Чехии также с 22 ноября ужесточит ограничения для людей, которые не делали прививок от COVID-19, сообщил чешский министр здравоохранения Адам Войтех.
Так, воспользоваться рядом услуг, посетить ресторан или массовые мероприятия смогут только те, у кого есть сертификат о пройденной вакцинации, или те, кто переболел инфекцией за последние полгода.
Австрия с 15 ноября уже ввела локдаун для граждан, не привитых от коронавируса. Канцлер республики Александр Шалленберг заявил, что уровень вакцинации в стране является «позорно низким», поэтому новые меры направлены на его повышение.
Локдаун в Австрии продлится десять дней. Непривитым запретили выходить из дома без веской причины. Они могут пойти на работу, учебу, в магазин за продуктами либо к врачу.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016