Страны ЕС вводят локдаун для непривитых от COVID-19

Власти Словакии с 22 ноября введут в стране локдаун для не вакцинированных от коронавирусной инфекции граждан на фоне резкого роста числа заболевших и госпитализаций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Эдуарда Хегера.

«Это изоляция для непривитых», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции. Граждане не смогут посещать рестораны, торговые центры, магазины (кроме тех, где продаются товары первой необходимости), общественные и спортивные мероприятия. Для того чтобы работать, непривитым сотрудникам нужно будет проходить тестирование два раза в неделю.

Ограничительные меры продлятся три недели, уточняет агентство. Они не коснуться тех, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, и тех, кто переболел COVID-19 за последние шесть месяцев.

Хегер заявил, что целью введения новых ограничительных мер является стабилизация ситуации в больницах, где большую часть коек занимают именно непривитые пациенты с коронавирусом. «Мы делаем это для их (непривитых граждан, — Ред.) здоровья и защиты», — сказал он.

Правительство Чехии также с 22 ноября ужесточит ограничения для людей, которые не делали прививок от COVID-19, сообщил чешский министр здравоохранения Адам Войтех.

Так, воспользоваться рядом услуг, посетить ресторан или массовые мероприятия смогут только те, у кого есть сертификат о пройденной вакцинации, или те, кто переболел инфекцией за последние полгода.

Австрия с 15 ноября уже ввела локдаун для граждан, не привитых от коронавируса. Канцлер республики Александр Шалленберг заявил, что уровень вакцинации в стране является «позорно низким», поэтому новые меры направлены на его повышение.

Локдаун в Австрии продлится десять дней. Непривитым запретили выходить из дома без веской причины. Они могут пойти на работу, учебу, в магазин за продуктами либо к врачу.