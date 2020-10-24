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В Украине разоблачена ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах

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В Украине разоблачена ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах

В Украине прекращена деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), которая специализировалась на проведении незаконной оперативно-розыскной деятельности, сбыте оружия, рейдерских захватах и вымогательствах, изготовлении и сбыте наркотических веществ, сообщил Офис генпрокурора в субботу.

«По данным следствия, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, бывшие бойцы добровольческих батальонов, представители криминальной среды и работники охранных компаний, которые входили в состав группировки, занимались незаконной детективной деятельностью. Действующие правоохранители получали санкции на прослушивание, а их сообщники сбывали полученную информацию. Кроме этого, члены группировки занимались продажей специальных технических средств для негласного получения информации и трафика соединений абонентов мобильной связи», — отмечается в сообщении.

Также члены ОПГ, в которой были четко распределены роли, сбывали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества из зоны ООС, принимали участие в рейдерских захватах, изготавливали и сбывали наркотические вещества, занимались вымогательством средств у предпринимателей и незаконным завладением имуществом.

Правоохранители провели 45 одновременных обысков в Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком: по местам функционирования так называемых охранно-детективных компаний, месту жительства организаторов и членов группировки и местам дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов. «Изъяты специальные технические средства, в том числе средства анонимной связи, компьютерная техника и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации и ведения незаконной оперативно-розыскной деятельности, а также боеприпасы и наркотические вещества», — отмечено в сообщении.

В настоящее время двум организаторам сообщено о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконного приобретения, сбыта или использование специальных технических средств получения информации и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей (ст.263, ст. 359 и 361 УК Украины), а двум активным участникам — по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст.263 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Следственные действия продолжаются.

В свою очередь пресс-центр СБУ сообщил, что в бандформирование входили бывшие и действующие правоохранители.

«Сотрудники СБУ разоблачили почти 100 участников преступной группировки. Кроме правоохранителей в него входили представители криминальной среды и охранных фирм», — информирует пресс-центр.

По их данным, участники ОПГ готовили провокации накануне проведения местных выборов в Донецкой области.

«Злоумышленники действовали под прикрытием так называемой «охранно-детективной компании», — отметили в СБУ.

обыски, ОПГ
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