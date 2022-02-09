Словакия упростила правила въезда

С 4 февраля 2022 года по прибытии в Словакию для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, преодолевших болезнь, домашний карантин по прибытии в Словакию не обязателен, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
«С 4 февраля 2022 года по прибытии в Словакию лица, преодолевшие COVID-19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные. То есть для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, преодолевших болезнь, домашний карантин по прибытии в Словакию не обязателен», — говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы в среду.
Отмечается, что ранее лица, перенесшие болезнь, были обязаны идти на карантин. Привитые и перенесшие болезнь были обязаны регистрироваться в системе eHranica.
Сейчас регистрация в eHranice остается обязательной для невакцинированных лиц — после каждого прибытия в Словакию.
«Что касается карантина для непривитых, то он сокращается с 10 дней до 5 дней после прибытия в Словакию или карантин прекращается после получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать сразу после прибытия в Словакию», — указывается в сообщении.
В ведомстве пояснили, что согласно правилам, принятым Европейской комиссией, в отношении путешественников, имеющих сертификаты о вакцинации от COVID-19, отныне для стран ЕС свидетельство о вакцинации будет действительно для путешествий в течение девяти месяцев. Учитывая это решение, Словакия отменила перечень стран риска, связанный со штаммом коронавируса «омикрон» и особые условия для лиц, прибывающих из стран риска.
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