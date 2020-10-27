Главе фейкового избирательного участка в Сумской области сообщили о подозрении

Полиция сообщила главе фиктивной участковой избирательной комиссии в Сумской области о подозрении.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Сумской области.

«Как установили следователи, часть местных жителей не были согласны на присоединение их деревни к Поповской объединенной территориальной общине, и решили самостоятельно организовать голосование за депутатов и председателя Сосновского сельсовета. Для этого собственными силами напечатали бюллетени и приглашения на выборы, а помещения под участок предоставил местный предприниматель. В качестве реквизитов „фейковых“ участков организаторы указали номер официальной Участковой избирательной комиссии (УИК) 590211 и адрес фиктивного участка, в то время как настоящая УИК работала по другому адресу», — сказано в нем.

Отмечается, что своими действиями они ввели в заблуждение большую часть избирателей, которые в итоге так и не смогли реализовать свое право выбора.

26 октября работники следственного управления Главного управления Нацполиции в Сумской области по согласованию с прокуратурой Сумской области главе фиктивной участковой избирательной комиссии объявили подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 25 октября, в день проведения местных выборов, в селе Сосновка Сумской области был обнаружен незаконный избирательный участок, в котором организовали голосование в сельский совет общины.