За время местных выборов полиция открыла более 1100 уголовных производств

Правоохранители открыли 1154 уголовных производства с начала избирательной кампании (5 сентября — 21 ноября) по местным выборам в Украине, сообщила пресс-служба Национальной полиции.
«В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1154 уголовных производствах: 737 — открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 417 — связаны с избирательным процессом», — говорится в сообщении Нацполиции в субботу.
В период с 5 сентября по 21 ноября в целом поступило 16664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.
Органы полиции составили 2480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Повторное голосование в семи городах прошло 15 ноября, а также назначено на 22 ноября (11 городов).
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