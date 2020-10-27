Впервые с середины сентября опрос предсказал победу Трампа над Байденом

Президент США Дональд Трамп на 1 процентный пункт опережает своего соперника кандидата на пост президента от Демократической партии Джозефа Байдена по итогам общенационального опроса, проведенного исследовательской службой Расмуссена. Такие данные приводятся в сообщении, размещенном в понедельник на сайте этой организации.

Как показало исследование, Трампа готовы поддержать 48% опрошенных, а за Байдена высказываются 47% респондентов. Еще 3% участников опроса предпочли какого-либо другого кандидата на пост президента претендента, а 2% не определили своего отношения.

Как отметили организаторы проведенного 21-25 октября опроса, в котором участвовали 1,5 тыс. человек, "это первый случай с середины сентября, когда Трамп вырвался вперед по итогам опроса". Степень погрешности полученных результатов оценивается в плюс-минус 2,5 процентных пункта.

На прошлой неделе, согласно данным опроса исследовательской службы Расмуссена, Байдена готовы были поддержать 49%, а Трампа - 46% избирателей.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.