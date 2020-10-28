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В полиции заявляют о массовых фальсификациях во время выборов на Васильковщине

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В полиции заявляют о массовых фальсификациях во время выборов на Васильковщине

Во время проведения голосования в день выборов 25 октября, а также во время подсчета голосов полицией области были зафиксированы массовые фальсификации и нарушения на Васильковщине.

Об этом сообщается на официальной фейсбук-странице ГУНП Киевской области.

«Сейчас сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном варианте, чтобы обеспечить законность и правопорядок на территории области во время подсчета голосов, установления результатов местных выборов», — говорится в сообщении.

В тексте также отмечается, что на протяжении всей предвыборной кампании, в день голосования и во время подсчета результатов выборов, в полицию поступило большое количество сообщений о вероятных нарушениях в этой сфере. В Васильковском районе полиция задокументировала больше всего нарушений избирательного процесса.

В общем, по фактам нарушений избирательного законодательства в Василькове полицейские задержали 10 человек и открыли 15 уголовных производств.

Так, сотрудники полиции в день голосования остановили автобусы с пассажирами, которые принимали участие в так называемых «каруселях», голосуя за одного из кандидатов на главу Васильковской ОТГ.

Также правоохранители задержали лиц, организовавших подкуп избирателей, установили злоумышленников, причастных к фальсификации избирательной документации.

Четырем гражданам за организацию подкупа сообщено о подозрении по ч. 2, ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, грозящее этим лицам — лишение свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Двум лицам следователи полиции сообщили о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) УКУ.

Еще один чрезвычайный случай произошел на одном из участков района, где неизвестные с целью срыва выборов, отключили электроснабжение. Несмотря на трудности, полицейские оперативно обеспечили обесточенный участок генератором, чтобы обеспечить беспрепятственное волеизъявление граждан.

В заявлении отмечается, что полиция и в дальнейшем будет оперативно реагировать на все сообщения, поступающие на 102, действовать исключительно в правовом поле и вне политики.

По сообщениям СМИ, большинство нарушений были зафиксированы в пользу кандидата на Васильковского городского голову Наталью Баласинович.

Напомним, сегодня партия «Голос» выступила с заявлением, что выборы в Василькове были сфальсифицированы и призвала признать их недействительными. «В Василькове Киевской области происходят многочисленные нарушения и попытки фальсификации результатов выборов в пользу отдельных кандидатов. При таких условиях невозможно установить настоящие результаты, и выборы в общине должны быть признаны недействительными», — говорится в заявлении партии.

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В партии «Пропозиція» также заявили, что зафиксировали многочисленные нарушения и массовые фальсификации результатов выборов в Васильковскую ОТГ.

О многочисленных нарушениях и фальсификациях в Василькове вчера заявили и в партии «Слуга народа». Там отметили о «попытках сфальсифицировать результат в пользу представительницы прежней власти, которые продолжаются до сих пор: в частности, попытки вмешаться в работу систем компьютерной связи и сорвать работу ТИК».

Васильков, полиция, местные выборы
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