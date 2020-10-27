Минюст отказался выполнять решение суда по Сытнику

Министерство юстиции не будет выполнять решение Окружного админсуда, который обязал ведомство удалить из Единого госреестра сведения об Артеме Сытнике как о директоре НАБУ.
Об этом сообщает на Facebook-странице министра юстиции Дениса Малюськи.
«Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного Суда Украины или частного определения. Изменения в информации, содержащейся в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб... то есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет и он там останется», — заявил Малюська.
Напомним, ранее Окружной админсуд Киева принял вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро.
Основанием этого является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.
Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить против Сытника уголовное дело за невыполнения решения КС.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016