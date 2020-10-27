Минюст отказался выполнять решение суда по Сытнику

Министерство юстиции не будет выполнять решение Окружного админсуда, который обязал ведомство удалить из Единого госреестра сведения об Артеме Сытнике как о директоре НАБУ.

Об этом сообщает на Facebook-странице министра юстиции Дениса Малюськи.

«Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного Суда Украины или частного определения. Изменения в информации, содержащейся в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб... то есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет и он там останется», — заявил Малюська.

Напомним, ранее Окружной админсуд Киева принял вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро.

Основанием этого является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить против Сытника уголовное дело за невыполнения решения КС.