В ОАСК подтвердили информацию об отдельном определении суда по Сытнику

В Окружном административном суде Киева (ОАСК) заявляют, что информация об отдельном определении касательно директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника является правдивой.

Как сообщается на сайте суда, Окружной административный суд Киева направил в Государственное бюро расследований определение об открытии производства в связи с невыполнением решения Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Окружной административный суд Киева... во время рассмотрения дела по иску Александра Кареева к НАБУ, удовлетворил его ходатайство о постановлении та направлении отдельного определения... с целью устранения причин и условий, которые привели к нарушению требований законодательства метою о невыполнении решения КС...ОАСК определил направить отдельные определения:

— ГБР дать указание по регистрации уголовного производства по ст.109, ч.4 ст.382, ч.1 и ч.2 ст.353 УК Украины», — говорится в сообщении суда.

Еще одним определением «каждому из заместителей директора НАБУ для принятия соответствующих мер реагирования и предоставить указание относительно выполнения действий по выполнению обязанности, что определена в абзаце 2 ч.5 ст.19 закона Украины «О центральных органах исполнительной власти».

— Кабинету министров Украины отдельным определением дано указание: «О принятии мер по обеспечению выполнения Конституции и законов Украины НАБУ; направлении и координации работы НАБУ по выполнению решения КСУ от 28.08.2020 года по делу № 9-р/2020 и касательно определения министра, к сфере направления и координации которого будет принадлежать деятельность НАБУ;

— СНБО суд обязал осуществлять «координации и контроль деятельности НАБУ по выполнению вышеупомянутого решения КСУ».

— Минюсту, согласно определению суда, следует внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований на основании упомянутого решения КСУ.

ОАСК установлен срок — 1 месяц для представления отчетов об исполнении решения.

Ранее в СМИ сообщили, что Окружной админсуд Киева постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

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Основанием является решение Конституционного суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.