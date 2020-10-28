Умышленное повреждение путей стало причиной схода с рельс 15 вагонов в Кривом Роге

Причиной схода с рельс 15 вагонов на перегоне у Кривого Рога стало умышленное повреждение ж/д путей, заявил глава «Укрзализныци» Владимир Жмак.

«Утро началось с двух плохих новостей: сход с рельсов 15 вагонов на перегоне у Кривого Рога и разбитое стекло в только что отремонтированном поезде по маршруту „Шевченко-Черкассы“. Оба случая произошли из-за худших человеческих качеств: первый — умышленное повреждение пути с явным умыслом причинить аварию, второй — простой вандализм», — написал он в среду в своем Телеграм-канале.

Жмак подчеркнул, что в обоих случаях никто не пострадал.

«Со своей стороны мы уже проводим расследование по данным фактам и отреагируем должным образом. Также мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления», — отметил он.

По данным Нацполиции, 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области в среду ночью.