В РФ почти 20 тысяч выявленных случаев коронавируса за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 404 против 19 768 днем ранее, сообщили журналистам в четверг в местном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В стране второй день подряд выявляют более 19 тысяч заразившихся.

В общей сложности в России заразились 1 712 858 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 292 против 389 днем ранее.

В общей сложности из-за коронавируса в России умерли 29 509 человек.