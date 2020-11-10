Минэнерго США снизило прогноз по цене нефти

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году до $40,61 с $41,19 за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В 2021 году, по оценке министерства, цена установится на уровне $46,59 за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $38,24 за баррель в 2020 году и $44,24 в 2021 году.

Предложение нефти в мире в этом году, по оценке министерства, прогнозируется на уровне 94,42 млн баррелей в сутки, а спрос составит 92,91 млн баррелей. При этом в 2021 году на рынке будет наблюдаться дефицит топлива в 0,4 млн баррелей в сутки (предложение нефти — 98,39 млн баррелей, спрос — 98,8 млн баррелей), считают в Минэнерго США.

Министерство понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2020 году до 11,39 млн баррелей (-0,5%) и немного повысило на 2021 год — до 11,1 млн баррелей с 11,09 млн баррелей.