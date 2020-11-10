Войти
Трамп заявил о большом прогрессе в борьбе за исход выборов
позиция
Трамп заявил о большом прогрессе в борьбе за исход выборов
Путин заявил о скорой регистрации в РФ третьей вакцины от COVID-19
соседи
Путин заявил о скорой регистрации в РФ третьей вакцины от COVID-19

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

регулирование
RSS

АМКУ оштрафовал пятерых производителей за фальсификацию сливочного масла

1656
АМКУ оштрафовал пятерых производителей за фальсификацию сливочного масла

АМКУ наложил штрафы на общую сумму 30 млн грн на пятерых производителей молочной продукции за использование названия «сладкосливочное масло» на продуктах, содержащих немолочные и растительные жиры.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что согласно ГОСТ (ДСТУ 4399: 2005) масло должно содержать в своем составе исключительно молочный жир. Любые другие примеси — такие, как растительный жир — сразу лишают продукт названия «сливочное масло». В ходе расследования комитетом был выявлен ряд недобросовестных производителей, которые производили смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт «маслом». В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%. Такая продукция, кроме продажи в магазинах и на оптовых рынках, поставлялась через систему публичных закупок в школы, детсады, интернаты, больницы.

Используя название «сладкосливочное масло» на продукции, содержащей немолочные и растительные жиры, производители распространяли информацию, которая вводит в заблуждение потребителей. Кроме того, это могло оказать им неправомерные конкурентные преимущества. А все это является нарушением Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Поэтому 10 ноября, решениями АМКУ были наложены штрафы на следующих недобросовестных производителей: ООО «Богодуховский молокозавод» (Харьковская обл.) — 20,6 млн грн; ООО «Малороганский молочный завод» (Харьковская обл.) — 4,4 млн грн; ООО «Гайсинский молокозавод» (Винницкая обл.) — 3,6 млн грн; ООО «Симол» (Киевская обл.) — 1 млн грн.

Читайте также: С начала года товарооборот Украины сократился на $8 миллиардов

Кроме того, 4 ноября 2020 г. комитетом было принято решение относительно ООО «Интер-Мол» (г. Днепр), которое совершало аналогичные действия. Этой компании придется заплатить в бюджет 968 тыс. грн.

В АМКУ отмечают, что сейчас уже завершается рассмотрение дел относительно других производителей молочных продуктов, и нарушители будут привлечены к ответственности за нарушение конкурентного законодательства.

АМКУ, сливочное масло
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 10 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Давайте разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции

Очень важно разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции. Проблема многих экспертов и политиков в том, что они этого не делают. Когда они говорят слово «инвестор», то для них это кредит от ЕС, МВФ, это такие банки как Голдман Сакс, ДжиПи Морган или институциональные инвесторы типа фонда Темплтона или Томаса Роу Прайса. Но все эти инвесторы не создают в Украине бизнеса. Они дают деньги в кредит, которыми потом распоряжается наше правительство.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украина VS Турция: чему стоит поучиться друг у друга

Многие в Украине предпочитает смотреть на ситуацию в Турции как на пример в контексте предостережения о нецелесообразности проведения программ «количественного смягчения», а также в вопросе «зависимости/независимости» решений центрального банка. Но на самом деле пример Турции, если его и следует рассматривать для Украины, то только с точки зрения способности аппарата центрального банка генерировать адекватные управленческие решения с учетом изменения экономических условий.
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Как жажда чуда мешает добиваться реальных целей

Повышенное внимание медиа, внезапные изменения, события с низкой вероятностью, как правило, привлекают наше внимание больше, чем противоположное. Проблема с лотерейным мышлением в том, что оно уводит нас от мыслей о насущных вопросах. От всеобъемлющих и систематических проблем, решение которых зависит от приложенных усилий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016