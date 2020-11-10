АМКУ оштрафовал пятерых производителей за фальсификацию сливочного масла

АМКУ наложил штрафы на общую сумму 30 млн грн на пятерых производителей молочной продукции за использование названия «сладкосливочное масло» на продуктах, содержащих немолочные и растительные жиры.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что согласно ГОСТ (ДСТУ 4399: 2005) масло должно содержать в своем составе исключительно молочный жир. Любые другие примеси — такие, как растительный жир — сразу лишают продукт названия «сливочное масло». В ходе расследования комитетом был выявлен ряд недобросовестных производителей, которые производили смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт «маслом». В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%. Такая продукция, кроме продажи в магазинах и на оптовых рынках, поставлялась через систему публичных закупок в школы, детсады, интернаты, больницы.

Используя название «сладкосливочное масло» на продукции, содержащей немолочные и растительные жиры, производители распространяли информацию, которая вводит в заблуждение потребителей. Кроме того, это могло оказать им неправомерные конкурентные преимущества. А все это является нарушением Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Поэтому 10 ноября, решениями АМКУ были наложены штрафы на следующих недобросовестных производителей: ООО «Богодуховский молокозавод» (Харьковская обл.) — 20,6 млн грн; ООО «Малороганский молочный завод» (Харьковская обл.) — 4,4 млн грн; ООО «Гайсинский молокозавод» (Винницкая обл.) — 3,6 млн грн; ООО «Симол» (Киевская обл.) — 1 млн грн.

Кроме того, 4 ноября 2020 г. комитетом было принято решение относительно ООО «Интер-Мол» (г. Днепр), которое совершало аналогичные действия. Этой компании придется заплатить в бюджет 968 тыс. грн.

В АМКУ отмечают, что сейчас уже завершается рассмотрение дел относительно других производителей молочных продуктов, и нарушители будут привлечены к ответственности за нарушение конкурентного законодательства.