Эксперты Microsoft связывают с РФ большинство кибератак в мире

Россия активнее других стран организовывает кибератаки в мире, утверждается в докладе Microsoft по кибербезопасности, выдержки из которого приводит в четверг агентство Associated Press.

Авторы доклада рассмотрели период с июля 2020 года по 30 июня 2021 года и пришли к выводу, что за 58% совершенных при поддержке государств кибератак стоит именно Россия. Подсчеты проводились на основе собственных данных Microsoft о кибератаках в мире.

Предполагается, что основными целями этих хакеров становились правительственные ведомства и аналитические центры — в США, на Украине, в Великобритании и европейских странах-членах НАТО.

В Microsoft утверждают, что на аналогичный период 2019-2020 гг. на РФ приходилось 52% зафиксированных в мире кибератак.

За 2020-2021 гг., по информации Microsoft, на втором месте по количеству атак оказалась КНДР: ее доля выросла с примерно 11% до 23%. Доля кибератак, связанных с КНР, сократилась с 12% до 8%, однако в Microsoft отметили, что степень их успешности достигла 44%.

AP уточняет, что в обзоре Microsoft упоминаются лишь кибератаки, зафиксированные именно этой компанией.