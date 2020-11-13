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L’Oreal выпустила виртуальную косметику для видеозвонков

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L’Oreal выпустила виртуальную косметику для видеозвонков

L’Oreal Paris решила поддержать тех, кто вынужден проводить много времени в Zoom, и выпустила линейку виртуальных средств для макияжа. В нее вошли губная помада, тени для век и тушь, говорится на сайте компании.

Из-за пандемии работа, развлечения и личная жизнь переместились в онлайн, и L’Oreal увидела в этом возможность для роста. Новую линейку косметики Signature Faces компания представила в виде десяти AR-фильтров.

«Мы считаем, что каждый красив сам по себе, но в мире, где камера всегда включена, это нормально — хотеть „поиграть“ с фильтрами. Мы хотим представить совершенно новый опыт современного макияжа», — говорится на официальном сайте компании.

Чтобы сделать макияж, нужно загрузить на смартфон приложение Snap Camera. На сайте L’Oreal указано, что оно интегрируется с Zoom, Skype, Twitch, Instagram, Snapchat, Google Duo и Google Hangouts.

Над созданием линейки Signature Faces работала IT-компания Midiface, которая создает AR-фильтры, креативное агентство Virtue, визажисты и 3D-художники.

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По словам креативного директора Virtue Паскаля Роттевиля, идея родилась в ответ на запрос потребителей, в особенности девушек из поколения Z, которым не хватает средств самовыражения во время видеозвонков. «Мы решили сделать цифровую косметичку, которая позволила бы им создать такой образ в социальных сетях, какой они никогда не смогли бы сделать в реальной жизни», — сказал он.

L’Oreal, косметика, коронавирус
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