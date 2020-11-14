В Иране запретили передвигаться по стране без теста на коронавирус

Иранские власти с 18 ноября вводят запрет на любого рода перевозки пассажиров по стране без предоставления ими результатов теста на коронавирус. Об этом сообщает в субботу агентство ISNA со ссылкой на письменное распоряжение заместителя министра здравоохранения страны Алирезы Раиси.

«С 18 ноября запрещаются все перевозки воздушным, наземным или морским транспортом пассажиров, не предоставивших результаты теста на коронавирус», — приводит агентство текст распоряжения. Отмечается, что это решение принято по итогам очередного заседания национального штаба Ирана по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, представитель Минздрава страны Киянуш Джаханпур сообщил о начале испытаний на людях разработанных в Иране вакцин от коронавируса. «Начинается тестирование на людях как минимум двух иранских вакцин от коронавируса», — написал он в Twitter.

Ранее в субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти страны введут особую систему ограничений, которая будет действовать до конца пандемии коронавируса.

В последнее время в Иране наблюдается рост числа инфицированных на фоне заявлений властей о начавшейся в стране в октябре третьей волне эпидемии. По данным на 14 ноября, общее число заразившихся в исламской республике достигло 749 525, выздоровели 552 747 человек, а количество летальных исходов составляет 41 034.