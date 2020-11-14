Австрия вводит полный карантин из-за COVID-19

Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса, заявил в субботу канцлер страны Себастьян Курц.
«На следующие две половиной недели, начиная со следующего вторника до воскресенья, 6 декабря, включительно, будет второй локдаун, как весной», — сказал Курц журналистам.
Он пояснил, что с 17 ноября закроется почти вся торговля, кроме магазинов ежедневной необходимости, почты, банков и аптек, закроются предприятия косметической сферы (парикмахерские, косметические салоны, ногтевой сервис). Школы переходят на дистанционное обучение, ограничения на выход из дома без уважительной причины будут действовать круглосуточно, уточнил канцлер.
Канцлер также заявил о необходимости перевода сотрудников на удаленную работу везде, где это возможно.
«Моя настойчивая просьба на следующие недели — пожалуйста, ни с кем не встречайтесь. Проводите свободное время исключительно с людьми, с которыми проживаете, а если вы живете одни, то определите одного человека, с которым вы будете состоять в личном контакте в ходе локдауна», — заключил Курц.
Второй за год локдаун из-за коронавируса в более мягкой форме начался в Австрии 3 ноября. Он позволял продолжать работу абсолютно всем магазинам и сфере обслуживания, но снова закрылись рестораны, отели, театры, музеи, кинотеатры. Также «мягкий» локдаун предусматривал ограничения на выход из дома с 20.00 по 6.00 следующего дня.
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