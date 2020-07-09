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В Иране рекордное количество смертей за сутки с начала пандемии

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В Иране рекордное количество смертей за сутки с начала пандемии

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом нового типа в Иране выросло за сутки на 221 и превысило 12,3 тыс. Об этом сообщила в четверг глава департамента по связям с общественностью Минздрава страны Сима Садат Лари.

«Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 079, общее число инфицированных достигло 250 458», — приводит ее слова агентство ISNA. Лари добавила, что «за прошедшие 24 часа в Иране умер 221 пациент, а общее число летальных исходов достигло 12 305».

Таким образом, наибольшее число летальных исходов в Иране за сутки фиксируется второй раз за последние три дня, и третий раз за последние пять дней. Прежний максимальный показатель смертности был объявлен 7 июля (200).

По данным Минздрава, 212 176 человек выздоровели, в стране провели 1 897 803 теста на коронавирус.

Согласно официальной статистике, число заразившихся в Иране за сутки достигло пика 30 марта, а затем стало снижаться и сократилось до минимума (802). После 3 мая этот показатель вновь начал расти, а 4 июня достиг наибольшего значения (3 574). На фоне обострения ситуации с коронавирусом власти Ирана с 5 июля ввели обязательное ношение масок в общественных местах.

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Тегеран с 11 апреля стал постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. Большая часть жителей вернулась на работу, функционируют торговые центры, парикмахерские и рестораны, снято ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте, во многих городах открыты мечети.

Иран, коронавирус
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