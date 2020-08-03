В Иране может быть намного больше смертей от COVID-19, чем утверждает правительство

Утечка данных в Иране выявила сокрытие смертей от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные расследования персидской службы ВВС.

Согласно слитым правительственным записям, почти 42 000 человек умерли с симптомами коронавируса в период до 20 июля, в то время как министерство здравоохранения сообщает о 14 405 жертвах болезни.

Число инфицированных также почти вдвое превышает официальные цифры на момент сообщения: 451 024 против 278 827.

Согласно полученным ВВС медицинским данным, первая смерть от коронавируса в Иране была зарегистрирована 22 января. Это произошло почти за месяц до того, как в стране был зарегистрирован первый официальный случай коронавируса.