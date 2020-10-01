В Иране за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Иране возросло за сутки на 3 820, это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом сообщила в четверг глава департамента по связям с общественностью Минздрава Сима Садат Лари.
«Число новых случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 3 820, общее количество заразившихся достигло 461 044», — приводит ее слова иранское агентство ISNA. Предыдущий максимальный показатель суточного прироста инфицированных был зафиксирован 22 сентября (3 712).
Представитель Минздрава отметила, что «за прошедшие 24 часа в Иране умерли 211 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 26 380».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016