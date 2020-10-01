В Иране за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Иране возросло за сутки на 3 820, это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом сообщила в четверг глава департамента по связям с общественностью Минздрава Сима Садат Лари.

«Число новых случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 3 820, общее количество заразившихся достигло 461 044», — приводит ее слова иранское агентство ISNA. Предыдущий максимальный показатель суточного прироста инфицированных был зафиксирован 22 сентября (3 712).

Представитель Минздрава отметила, что «за прошедшие 24 часа в Иране умерли 211 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 26 380».