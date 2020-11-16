Трамп заявил о нарушении конституции США во время выборов

Конституция США во время прошедших 3 ноября в стране выборов нарушалась так серьезно как, возможно, никогда ранее. Такое мнение выразил в Twitter в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

«Почему лживые СМИ постоянно предполагают, что Джо Байден займет пост президента, даже не позволяя нашей стороне показать, к чему мы только готовимся, насколько серьезно была раздроблена и повреждена наша великая конституция на выборах 2020 года. Она подверглась такому нападению, как, возможно, никогда ранее!» — написал американский лидер.

Он вновь повторил, что «во многих штатах большое количество наблюдателей от республиканцев выгоняли из помещений для подсчета голосов» американских избирателей, «миллионы избирательных бюллетеней были переделаны демократами». «Лица, ответственные за обеспечение соблюдения нашей конституции, не могут допустить, чтобы на выборах 2020 года были объявлены сфальсифицированные результаты. Весь мир следит!» — заключил Трамп.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Байден уже провозгласил себя победителем. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.