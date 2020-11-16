Войти
Трамп заявил о нарушении конституции США во время выборов
позиция
Трамп заявил о нарушении конституции США во время выборов
Зеленский верит, что открытие рынка земли поможет агросектору
официально
Зеленский верит, что открытие рынка земли поможет агросектору

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдове

508
Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдове

Бывший премьер-министр Молдовы, председатель партии «Действие солидарность» Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, опубликованные в ночь на понедельник на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно этим данным, после подсчета протоколов с 98% избирательных участков, Санду получила 54% голосов избирателей, а ее оппонент, действующий президент Игорь Додон — 46%. Разрыв между ними составляет более 115 тыс. голосов — почти 800 тыс. за Санду, 685 тыс. — за Додона.

Осталось подсчитать голоса на некоторых избирательных участках за рубежом, при этом разрыв только увеличивается, так как граждане Молдовы там в массовом порядке проголосовали за Санду. За рубежом приняли участие в выборах более 260 тысяч избирателей, из них за Санду проголосовало более 80%.

За счет этого разрыв между кандидатами увеличился с трех процентов после подсчета голосов внутри страны до восьми процентов. Окончательные результаты будут известны в понедельник утром после закрытия участков и подсчета голосов в США и Канаде.

Читайте также: В Перу ушел в отставку второй президент за неделю

Майя Санду поблагодарила своих избирателей. Она обещала объединить расколотое в ходе выборов общество и решать экономические проблемы. Она также заявила о намерении добиваться роспуска парламента и досрочных парламентских выборов, подчеркнув готовность сотрудничать в этом вопросе с другими политическими силами.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон пока свое поражение не признал. Он обещал провести брифинг после заседания высшего руководства страны в понедельник, в 11:00.

Молдова, Майя Санду
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 16 ноября 2020
Воскресенье, 15 ноября 2020
Суббота, 14 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Раскол Кипрской церкви по вопросу ПЦУ разрастается

Очередной церковный конфликт, порожденный вопросом о признании ПЦУ продолжает разрастаться. 10 ноября крупнейшее кипрское издание Philenews сообщило, что часть членов Священного синода Кипрской православной церкви прекращают сослужение с архиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение по вопросу признания Православной церкви Украины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Давайте разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции

Очень важно разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции. Проблема многих экспертов и политиков в том, что они этого не делают. Когда они говорят слово «инвестор», то для них это кредит от ЕС, МВФ, это такие банки как Голдман Сакс, ДжиПи Морган или институциональные инвесторы типа фонда Темплтона или Томаса Роу Прайса. Но все эти инвесторы не создают в Украине бизнеса. Они дают деньги в кредит, которыми потом распоряжается наше правительство.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украина VS Турция: чему стоит поучиться друг у друга

Многие в Украине предпочитает смотреть на ситуацию в Турции как на пример в контексте предостережения о нецелесообразности проведения программ «количественного смягчения», а также в вопросе «зависимости/независимости» решений центрального банка. Но на самом деле пример Турции, если его и следует рассматривать для Украины, то только с точки зрения способности аппарата центрального банка генерировать адекватные управленческие решения с учетом изменения экономических условий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016