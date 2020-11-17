Рада во вторник заслушает информацию Кабмина о карантине

Верховная Рада на заседании во вторник заслушает информацию Кабинета министров Украины относительно состояния обеспечения правительством выполнения постановления парламента № 937-IX от 20 октября «О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз».
Как сообщается в повестке для заседания, обнародованной на сайте парламента, депутаты также заслушают информацию Кабмина о причине ужесточения карантинных мер по выходным дням и ограничительных мерах, предусмотренных правительственным постановлением от 11 ноября № 1100 «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 года № 641».
Планируется также заслушать информацию об использовании средств госбюджета, выделенных на меры по преодолению последствий пандемии COVID-19.
Согласно повестке дня, парламент во вторник также рассмотрит проекты постановлений авторства нардепа Ярослава Железняка об усилении противоэпидемических мер и о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью подготовки к такому усилению.
Во втором чтении будет рассмотрен законопроект № 3486 авторства главы комитета соцполитики Татьяны Третьяковой о защите населения в период карантина.
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