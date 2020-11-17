Митингующие против кассовых аппаратов перекрыли движение возле Кабмина

Движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы перекрыли митингующие, которые выступают против кассовых аппаратов для ФЛП.

Люди держат флаги Украины и белые флаги с написать «SaveФОП» и названиями городов.

Представители движения «SaveФОП» также не давали депутатам зайти в парламент. В связи с этим Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.

В организации «Предприниматели Украины/# SaveФОП» сообщили, что требуют принятия законопроектов № 2644 и № 2645, которые предлагают отменить законы 128-IX и 129-IX, обязывающие физических лиц предпринимателей иметь кассовые аппараты.